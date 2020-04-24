Ибрагимович не спешит продлевать контракт с Миланом из-за коронавируса

Новости спорта:Златан Ибрагимович не спешит забегать наперед.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не против продлить контракт с клубом, но считает, что говорить об этом пока рано.

"У меня есть действующий контракт с Миланом, и когда он закончится, тогда и поговорим о будущем, – цитирует 38-летнего шведа Corriere dello Sport. – Кроме того, надо увидеть, когда и чем закончится нынешняя ситуация. Лично я хочу еще поиграть и добиться новых успехов".

Ранее сообщалось, что Ибрагимович на время остановки чемпионата Италии вернулся в Швецию, где поддерживает форму, тренируясь с Хаммарбю. Однако Златан, являющийся совладельцем клуба, пока не собирается выступать в его команде.

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