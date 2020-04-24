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Барселона предлагает двух футболистов за полузащитника Тоттенхэма

Барселона предлагает двух футболистов за полузащитника Тоттенхэма
16:27 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Шпоры раньше интересовались французским защитником каталонцев.

Барселона предложила двух своих игроков в рамках трансфера французского полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле. Каталонцы готовы расстаться с центральным защитником Самюэлем Умтити и правым защитником Нелсоном Семеду.

Барселона следила за Ндомбеле еще до его перехода в лондонский клуб, когда он выступал за Лион. Шпоры купили французского центрального полузащитника за 60 миллионов евро, и Барселона не может позволить таких трат в нынешнее трансферное окно.

Шпоры в начале сезона интересовались Умтити, однако неизвестно, входит ли французский защитник в планы нынешнего главного тренера Жозе Моуриньо. Нелсона Семеду, помимо сделки с Тоттенхэмом, Барселона предложила также Интеру, чтобы сбить цену за форварда Лаутаро Мартинеса.

Танги Ндомбеле сыграл в 27 матчах за лондонцев в сезоне, забив 2 мяча и отдав 4 результативные передачи.

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Каталонцы лидируют в Примере. Тоттенхэм занимает восьмую строчку АПЛ. Турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Танги Ндомбеле.
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