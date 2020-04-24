Бразильский клуб нацелился на Ибрагимовича

Новости спорта:Легендарного шведа приглашает к себе "Палмейрас".

Контракт Златана Ибрагимовича с "Миланом" истекает в конце сезона. Продление сотрудничества между 38-летним шведом и "Россонери" под большим вопросом.

Этим хочет воспользоваться "Палмейрас": бразильский клуб попытается убедить Ибрагимовича перейти в состав "Зелено-белых".

В бразильском клубе надеются, что Ибрагимовича соблазнится идеей побороться за Копа Либертадорес – трофей, которого еще нет в коллекции шведа.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А за "Милан".