Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди

Челси продлил Жиру

Челси продлил Жиру
19:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Челси договорился с нападающим Оливье Жиру.

Оливьер Жиру останется в Челси минимум до конца сезона-2020/21 — утверждает Sky Sport Italia.

Летом 2020 года французский форвард должен был стать свободным агентом и намеревался перебраться в Италию, где его хотел видеть в своем составе Лацио, но сам Жиру готов был пойти на снижение зарплаты, чтобы оказаться в Интере.

33-летний нападающий национальной сборной Франции (97 матчей, 39 голов) выступал за Гренобль (25 матчей во всех турнирах, 2 гола), Истр (34, 14), Тур (67, 36), Монпелье (85, 39), Арсенал (253, 105) и Челси (76, 21).

Ранее сообщалось, что коронавирус не повлияет на трансфер Зиеша в Челси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
02 Встречался с мужчинами: мать Неймара порвала отношения с 23-летним парнем
03 Гассиев сравнил Усика и Лебедева
04 Шевченко сломала ребра при сьемках фильма
05 Кравец: Скучаю за Украиной, за Киевом, но пока нет возможности приехать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь