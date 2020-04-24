Челси продлил Жиру

Новости спорта:Челси договорился с нападающим Оливье Жиру.

Оливьер Жиру останется в Челси минимум до конца сезона-2020/21 — утверждает Sky Sport Italia.

Летом 2020 года французский форвард должен был стать свободным агентом и намеревался перебраться в Италию, где его хотел видеть в своем составе Лацио, но сам Жиру готов был пойти на снижение зарплаты, чтобы оказаться в Интере.

33-летний нападающий национальной сборной Франции (97 матчей, 39 голов) выступал за Гренобль (25 матчей во всех турнирах, 2 гола), Истр (34, 14), Тур (67, 36), Монпелье (85, 39), Арсенал (253, 105) и Челси (76, 21).

Ранее сообщалось, что коронавирус не повлияет на трансфер Зиеша в Челси.