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Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы

Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
19:56 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Горняки работают в усеченном варианте.

23 апреля "Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле, которые, впрочем, также носят усеченный характер, сообщает Globo Esporte.

Футболисты были разделены на группы по четыре человека и выполняли упражнения отдельно друг от друга. Каждая группа тренировалась по 50 минут.

Прокомментировал возобновление тренировок и защитник "горняков" Додо:

"Первый день тренировок был действительно крутым. Тебе трудно тренироваться таким образом, не со всеми, а в одиночку и по отдельности. Но то, что ты любишь больше всего на поле и с мячом, убивает тоску. Есть четыре игрока, и каждый из них находится в квадрате в углу флага. Каждый стоит на углу флага. То есть ты фактически тренируешься один.

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Что привлекает больше всего внимания, так это отсутствие контакта с другими игроками, как это было раньше. Сейчас мы тренируемся отдельно. Конечно, это плохо, но чувство того, что мы возвращаемся к любимому делу самое лучшее.

Даже если это не так, как мы хотели, возможность тренироваться и работать с мячом – это самое замечательное, что есть", – сказал Додо.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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