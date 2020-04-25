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Эдвин ван дер Сар: Жаль, что в Нидерландах не будет чемпиона

Эдвин ван дер Сар: Жаль, что в Нидерландах не будет чемпиона
09:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар высказался об отмене сезона в Нидерландах.

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а чемпион в текущем сезоне выявлен не будет. 

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар, команда которого лидирует в турнирной таблице, высказался о решении не доигрывать нынешнюю кампанию.

"Футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле. Мы лидировали в турнирной таблице на протяжении всего сезона, поэтому жаль, что не будет чемпиона. Но, учитывая обстоятельства, это решение вполне понятно".

"Сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем футбол, но у футболистов всегда есть стремление и амбиции выиграть чемпионат", — заявил ван дер Сан в интервью YouTube-каналу Аякса.

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Напомним, ранее полузащитник Аякса Хаким Зийех высказался о решении досрочно завершить чемпионат Нидерландов.

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Нидерланды, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Эдвин ван дер Сар.
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