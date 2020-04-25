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Чемпионат Украины в лучшем случае вернется в конце мая

Чемпионат Украины в лучшем случае вернется в конце мая
10:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта:Командные виды спорта могут возобновиться только на третьем этапе выхода Украины из карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план выхода Украины из карантина, согласно которому футбол может возобновиться с 31 мая. Впрочем, это случится только при самом оптимистичном варианте развития событий.

Так, выход Украины из карантина должен начаться 11 мая. Он будет производиться в пять этапов.

Если в ходе первого этапа в течение 10 дней соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, начнется второй этап. На нем разрешат тренировки в командных видах спорта.

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При соблюдении вышеуказанных условий в течение последующих десяти дней, 31 мая должен стартовать третий этап выхода из карантина. На нем будут разрешены командные виды спорта численностью не более 50 человек. Игры будут проходить без зрителей.

Среди топ-чемпионатов уже девятого мая может возобновиться немецкая Бундеслига.

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Футбол, УПЛ, Карантин, Новости футбола.
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