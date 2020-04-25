Матузалем вспомнил противостояние Динамо и Шахтера

Новости спорта:Экс-легионер Горняков Франселино Матузалем вспомнил о том, какие поединки приходилось ему играть в Украине

Бывший хавбек "Шахтера" Франселино Матузалем поделился воспоминаниями от выступлений в Украине.

"Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в Лиге чемпионов, и схватка против "Селтика" была исторической для клуба. Еще были игры с "Динамо". Очевидно, это были очень важные матчи, но это не был вопрос цвета футболки. Настоящая битва была среди нас, бразильцев: мы, из "Шахтера", против тех, кто выступал за "Динамо". Мы играли за гордость, чтобы не проиграть своим соотечественникам. Хотя за полем все мы были друзьями", - рассказал Матузалем.

Напомним, в бытность выступлений Матузалема за "Шахтер", в "Динамо" играли такие бразильцы, как Родриго, Родольфо, Диого Ринкон, Клебер и Карлос Корреа.

Ранее сообщалось, что Франселино Матузалем получил тренерские лицензии в Италии.