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Арсенал решил продать Обамеянга

Арсенал решил продать Обамеянга
10:56 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:"Канониры" не хотят потерять габонца бесплатно

"Арсенал" свернул переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом о новом контракте и теперь готов выслушать предложения других клубов насчет своего капитана, сообщает Daily Mail.

Действующий контракт Обамеянга по-прежнему истекает в июне 2021, поэтому у "канониров" не будет лучшей возможности продать габонского нападающего, нежели грядущим летом.

По слухам, до грянувшего кризиса Пьер-Эмерик хотел увеличить свою недельную зарплату до 300 тыс. фунтов. Из-за этого переговоры долгое время находились в тупике, но сейчас "Арсенал", оценив свои возможности в условиях пандемии коронавируса, решил окончательно отказаться от дальнейшего диалога о новой сделке с форвардом.

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Фактически это означает, что Обамеянг, которому в июне исполнится 31, был выставлен на трансфер. Ранее Пьер-Эмерика связывали с переходом в "Челси".

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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