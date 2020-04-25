Барселона повесила ценник на Семеду

Барселона рассчитывает выручить 45 миллионов евро за трансфер защитника Нелсона Семеду.
Блаугранас вели с португальцем переговоры о новом контракте, но они были приостановлены в связи с пандемией COVID-19.
Действующий контракт Семеду рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Нелсон отдал 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
Ранее стало известно, что футболист сборной Португалии может стать частью сделки по переходу в Барселону хавбека Танги Ндомбеле из Тоттенхэма.
Чемпионы Испании на фоне пандемии были вынуждены сократить зарплаты игроков и тренеров на 70%. Также клуб впервые истории вызвался продать титульные права стадиона Камп Ноу.