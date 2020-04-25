Барселона включила гол Месси Шовковскому в подборку лучших голов со штрафных

Новости спорта:Каталонцы выпустили свою очередную подборку голов.

Барселона на карантине продолжает вспоминать свои лучшие голы, забитые прямыми ударами со штрафных. В седьмую подборку вошел и мяч Лионеля Месси в ворота Динамо, которые защищал Александр Шовсковский.

Добавим, что сейчас Барселона занята поиском покупателя прав на название стадиона. Клуб впервые в истории продаст их, чтобы передать полученные средства на борьбу с коронавирусом.

Видео голов:

Barça's Greatest Free Kicks, Vol. 7 (Feat. Inside the Post) pic.twitter.com/syX88Dn3Xs — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 25, 2020

Ранее сообщалось, что Барселона повесила ценник на Семеду.