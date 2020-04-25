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Глейзеры отказались продать Манчестер Юнайтед за £4,5 млрд

Глейзеры отказались продать Манчестер Юнайтед за £4,5 млрд
14:24 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:После этого инвесторы переключились на "Ньюкасл".

Перед тем, как решиться на покупку "Ньюкасла", инвесторы из Саудовской Аравии были готовы сделать предложение по "Манчестер Юнайтед".

Наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана на протяжении нескольких лет связывали с покупкой "Манчестер Юнайтед", однако в конце концов он решил инвестировать в другой клуб Премьер-Лиги.

В данный момент бин Салман через Суверенный фонд Саудовской Аравии находится на пороге приобретения "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов — сделка состоится, как только Премьер-Лига проверит чистоту и происхождение капитала потенциального владельца.

По информации Evening Standard, всего лишь в октябре бин Салман был готов заплатить 4.5 миллиарда фунтов семейству Глэйзеров за клуб с "Олд Траффорд".

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Саудиты даже наняли посредников в Великобритании, чтобы устроить сделку, однако Глэйзеры наотрез отказались обсуждать продажу "красных дьяволов", и из-за столь решительной позиции американских бизнесменов бин Салман не стал выдвигать официальное предложение.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, ФК Ньюкасл Юнайтед.
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