Заря хочет переманить Андриевского из Динамо

Новости спорта:Александр Андриевский может оказаться в составе луганчан.

Как стало известно "Динамомании", во время зимнего трансферного окна луганская "Заря" проявляла интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Андриевскому.

Напомним, что в свое время Андриевский уже выступал за луганский клуб на правах аренды, отыграв в его составе 25 матчей (3 гола) во всех турнирах. Не исключено, что во время следующего трансферного окна "Заря" вернется к варианту с полузащитником киевлян.

В нынешнем сезоне 25-летний Андриевский сыграл в футболке "Динамо" 4 матча во всех турнирах, а большую часть времени провел в молодежном составе.

За свою карьеру полузащитник успел поиграть за харьковский "Металлист", "Горняк-Спорт", "Динамо", "Черноморец" и луганскую "Зарю". Также на его счету один матч за национальную сборную Украины.