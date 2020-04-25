Агент вингера Шахтера Тете подтвердил интерес английских клубов

Новости спорта:Речь о Ньюкасле и Лестере.

Агент вингера Шахтера Тете Пабло Буэно подтвердил интерес к бразильцу со стороны английских Ньюкасла и Лестера.

Об этом на личной странице в Twitter сообщил журналист Рафаэл Пфайффер.

В свою очередь, Шахтер не намерен отпускать Тете за сумму меньше 70 миллионов евро.

Впервые об интересе к Тете представителей английской Премьер-лиги стало известно вчера, когда об этом сообщило издание Globo Esporte.

В нынешнем сезоне Тете забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 26 матчах Горняков во всех турнирах.

Лестеру также приписывают интерес к атакующему полузащитнику Барселоны Филиппе Коутиньо.