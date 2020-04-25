Агент вингера Шахтера Тете подтвердил интерес английских клубов

Агент вингера Шахтера Тете Пабло Буэно подтвердил интерес к бразильцу со стороны английских Ньюкасла и Лестера.
Об этом на личной странице в Twitter сообщил журналист Рафаэл Пфайффер.
В свою очередь, Шахтер не намерен отпускать Тете за сумму меньше 70 миллионов евро.
Впервые об интересе к Тете представителей английской Премьер-лиги стало известно вчера, когда об этом сообщило издание Globo Esporte.
В нынешнем сезоне Тете забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 26 матчах Горняков во всех турнирах.
Лестеру также приписывают интерес к атакующему полузащитнику Барселоны Филиппе Коутиньо.