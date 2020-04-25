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Бэйл не собирается уходить из Реала

Бэйл не собирается уходить из Реала
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Знаменитый валлийский футбольный атакующий хавбек Гарет Бэйл намерен доиграть в мадридском "Реале" до конца своего контракта, который рассчитан до лета 2022 года.

Годичная зарплата 30-летнего британца в испанском клубе составляет 14,5 миллиона евро, сообщает издание AS.

Агент Бэйла утверждает, что его подопечный доволен жизнью в испанской столице. Недавно Бэйл пожертвовал 500 тысяч евро на помощь больницам в Мадриде, где лечатся больные коронавирусом.

В нынешнем месяце сообщалось, что мадридский клуб намерен расстаться c валлийцем из-за его неубедительных выступлений на протяжении сезона. Всего же за "Реал" Бэйл провел 249 матчей и забил 105 мячей.

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AS также отмечает, что согласно данным трансфер-специалистов Transfermarkt рыночная стоимость игрока нынче составляет 32 млн евро.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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