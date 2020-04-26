Диего Коста считает, что Конте не смог бы продержаться в Реале полный сезон

Новости спорта:Экс-форвард Челси выразил свое мнение о нынешнем главном тренере Интера.

Диего Коста считает Антонио Конте слишком подозрительным.

"У меня были проблемы с Конте за пределами футбольного поля, но я считаю, что он хороший тренер. У меня нет плохих чувств к нему, но, чтобы стать тренером высочайшего уровня, нужно изменить подход к отношениям с людьми в работе".

"Он очень подозрительный. Например, в Реале Конте никогда бы не продержался на своем месте полный сезон", — приводит слова Диего Коста ESPN.

Напомним, что Диего Коста выступал за Челси с 2014 по 2017-й год, а затем Антонио Конте путем SMS сообщил испанцу, чтобы не рассчитывает на него.

Ранее сообщалось, что Диего Коста намерен остаться в Атлетико до окончания контракта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.