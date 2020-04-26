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Футбольный чемпионат Таджикистана приостановлен из-за угрозы коронавируса

Футбольный чемпионат Таджикистана приостановлен из-за угрозы коронавируса
01:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Еще одна лига не будет играть матчи определенный срок из-за COVID-19.

Федерация футбола Таджикистана подтвердила, что футбольные соревнования по всей стране приостановлены из-за угрозы коронавируса.

"ФФТ полностью поддерживает решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса Covid-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения". 

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"В связи с этим, Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами и региональными федерациями по футболу".

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"Воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены", — гласит официальный сайт ФФТ.

Отметим, что приостановка футбольных соревнований действует до 10 мая.

Таким образом, из чемпионатов, что продолжают проводить футбольные матчи, остались только Беларусь, Никарагуа и Бурунди. 

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Таджикистан, Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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