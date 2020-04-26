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Кавани передумал уходить из ПСЖ

Кавани передумал уходить из ПСЖ
09:36 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Неизвестно, что будет с контрактом уругвайца летом.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не станет добиваться ухода из клуба в ближайшее трансферное окно, что планировал делать ранее.

На фоне неизвестности о сроках завершения нынешнего сезона, уругваец допускает вариант с продолжением игры за парижан, хотя его контракт истекает уже этим летом. Кавани готов выслушать предложение ПСЖ о новом соглашении, если оно поступит.

Игрок ощущает поддержку от главного тренера команды Томаса Тухеля и не считает себя несчастливым в ПСЖ. В то же время, он готов выслушать предложения интересующихся им клубов — Атлетико, Ньюкасла и Бока Жуниорс.

Фанаты парижан также хотят, чтобы уругваец остался, но пока он не контактировал с руководством о продлении контракта.

В нынешнем сезоне на счету Эдинсона Кавани 22 матча во всех турнирах за ПСЖ, в которых он забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Он перебрался в французский клуб в 2013 году из Наполи.

Барселона может отказаться доигрывать чемпионат

В данный момент чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса, ПСЖ лидирует в турнирной таблице.

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ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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