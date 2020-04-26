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Шепелев рассказал об особенностях тренировок на базе Динамо

Шепелев рассказал об особенностях тренировок на базе Динамо
10:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:В основном игроки работают с тренером по физподготовке.

Хавбек киевского "Динамо" Владимир Шепелев в эфире канала "Футбол 1" рассказал о карантине и планы тренировок.

- Тренируемся на базе. Приезжаем как обычно, только в масках. Выходим на разминку, при этом тренеры также присутствуют. Но в основном работаем с тренером по физической подготовке. Он показывает упражнения, и мы выполняем.

Составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время. С 11 до 14 часов каждый должен приехать и потренироваться. Одним словом, в течение дня человек десять тренируется, - сказал Шепелев.

Ранее сообщалось, что голкипер Динамо зимой мог перейти в большой клуб.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Владимир Шепелев.
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