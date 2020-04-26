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Реал подпишет звездных форвардов к юбилею Переса

Реал подпишет звездных форвардов к юбилею Переса
11:02 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Реал планирует усилить атаку Килианом Мбаппе (ПСЖ) и Эрлингом Холандом (Боруссия Д).

"Реал" планирует усилить атаку Килианом Мбаппе ("ПСЖ") и Эрлингом Холандом ("Боруссия" Д).

Президент "сливочных" Флорентино Перес рассчитывает приобрести француза и норвежца к лету 2022 года – к 20-летнему юбилею своей работы в мадридском клубе.

Первый срок Переса во главе "Реала" пришелся на период с 2000 по 2006 год, в 2009-м он вновь стал президентом клуба, которым руководит по сей день.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года, Холанда с "Боруссией" – до 2024-го.

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Скорее всего, "Реалу" удастся подписать Холанда раньше, чем Мбаппе, полагает Marca.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Боруссия Д, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.
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