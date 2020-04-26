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Федецкий сделал неутешительный прогноз для Динамо

Федецкий сделал неутешительный прогноз для Динамо
11:08 Сегодня Телеграф zbirna

Новости спорта:Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что второе место в чемпионате займет "Заря".

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который сегодня отмечает 35-летие, назвал своего фаворита в борьбе за серебряные медали УПЛ.

— Вы следили за чемпионатом Украины до его приостановки?

— Да. И за чемпионатом в Первой лиге тоже. Ходил на домашние матчи луцкой "Волыни", поддерживаю дружеские отношения с Тлумаком, Кожановым, Михаликом… Когда во Львове, всегда посещал матчи "Карпат". Жалко, что этот прославленный клуб повторяет судьбу "Днепра" и "Металлиста".

— Как думаете, кто займет второе место в чемпионате – "Динамо" или "Заря"?

Голкипер Динамо зимой мог перейти в большой клуб

— Больше склоняюсь к луганской команде. Коллектив Виктора Скрипника выглядит прилично. Новый тренер с опытом немецкого футбола привнес свежую струю в "Зарю". В "Динамо", на мой взгляд, только несколько игроков отвечают уровню, на котором должно играть "Динамо". Миколенко быстро прогрессирует. Думаю, он скоро уедет в Европу. Цыганкову тоже надо не пересидеть, чтобы потом быть востребованным в Европе. Еще выделю Сергея Сидорчука. Настоящий капитан, который отдает себя полностью на поле. "Шахтеру" киевляне в таблице уступают закономерно. Но не стоит пока списывать со счетов и "Александрию". Команда Шарана весной после возобновления чемпионата еще прибавит.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Федецкий.
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