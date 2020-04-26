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Полиция Германии против ближайшего возобновления матчей в Бундеслиге

Полиция Германии против ближайшего возобновления матчей в Бундеслиге
11:14 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В полиции опасаются, что болельщики могут собираться под стадионами во время матчей.

Вице-президент Союза немецкой полиции Йонг Радек негативно высказался об идее возобновления сезона Бундеслиги уже 9 мая. По его словам, будет невозможно контролировать весь процесс проведения матчей.

"Футбольная лига Германии пока не учла все аспекты возобновления сезона, это может иметь разрушительные последствия. Если происходящее на стадионе можно контролировать, то на территории рядом все же могут собираться болельщики", — заявил Радек.

"Если возле стадионов не будет порядка, то полиции придется вмешиваться в ситуацию".

Ранее глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил, что матчи могут возобновиться 9 мая, если так решат политики.

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Последний матч Бундеслиги был сыгран 11 марта. Дата 9 мая для ее возможного возобновления начала фигурировать в прессе в начале недели.

Лидером немецкого первенства остается Бавария, на четыре очка опережающая ближайшего преследователя, дортмундскую Боруссию.

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Германия, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Йонг Радек.
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