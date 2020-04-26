Трансферу Кьезы в Ювентус никто мешать не будет

Новости спорта:Президент Фиорентины Рокко Комиссо готов отпустить вингера в туринский клуб.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо заявил, что не будет мешать переходу Федерико Кьезы в Ювентус, если получит достойное предложение.

"Кьеза должен принять решение, если он захочет уйти, я не буду ему препятствовать при наличии соответствующего предложения.

Кьеза знает, как все обстоит в Фиорентине, он знает, кто я и что его ожидает в будущем. Если он уйдет, то не могу ничего гарантировать.

Если он захочет уйти в Ювентус, то у нас нет возражений против определенных клубов, но в данный момент у нас отличные отношения с Федерико и его отцом", – рассказал Комиссо в интервью Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Фиорентины с Кьезой рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "фиалок", отличившись семью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал трансфер Кьезы с отцом футболиста.