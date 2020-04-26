Олимпиакос могут понизить в классе

Новости спорта:В 2015 году клуб, вероятно, играл договорняк.

Многократный чемпион Греции Олимпиакос может быть понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году. Об этом сообщает Ekathimerini.

Тогда команда Олимпиакос сыграл против Атромитоса и сумел выиграть со счетом 2:1. К слову, на Атромитос ожидает такая же судьба.

Владельцы клубов Гиоргиос Спанос и Евангелом Маринакис, португальский тренер Рикарду Са Пинту, а также ряд других лиц могут быть серьезно наказаны из-за организацию данного поединка.

Если нарушения подтвердятся, клубы заплатят по 3 млн евро штрафа и понизятся в классе. Причастные будут пожизненно отстранены от футбола.

Напомним, на момент приостановки чемпионата Олимпиакос занимает первое место в таблице чемпионата Греции. Что касается Атромитоса, то клуб расположился на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что экс-игроки Бетиса и руководители Осасуны получили тюремный срок за организацию договорных игр.