Ювентус хочет снизить цену на Погба за счет других игроков

Ювентус готов включить несколько футболистов в сделку по Полю Погба, сообщает Tuttosport.
Речь идет о полузащитниках Миралеме Пьяниче, Дуглсе Косте, Адриене Рабьо, Аароне Рэмси и защитнике Алексе Сандро.
Туринцы планируют использовать одного или нескольких футболистов, чтобы снизить цену трансфера Поля Погба.
Контракт французского полузащитника с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2021 года, но у клуба есть опция продления на год.
Напомним, что ранее Пари Сен-Жермен готов предложить Анхеля Ди Мария в качестве части сделки по Погба.