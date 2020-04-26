Ювентус хочет снизить цену на Погба за счет других игроков

Новости спорта:Туринцы не оставляют надежд приобрести французского полузащитника.

Ювентус готов включить несколько футболистов в сделку по Полю Погба, сообщает Tuttosport.

Речь идет о полузащитниках Миралеме Пьяниче, Дуглсе Косте, Адриене Рабьо, Аароне Рэмси и защитнике Алексе Сандро.

Туринцы планируют использовать одного или нескольких футболистов, чтобы снизить цену трансфера Поля Погба.

Контракт французского полузащитника с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2021 года, но у клуба есть опция продления на год.

Напомним, что ранее Пари Сен-Жермен готов предложить Анхеля Ди Мария в качестве части сделки по Погба.