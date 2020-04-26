Игроки Шахтера вошли в список сильнейших бразильцев Европы

Новости спорта:Двоим футболистам донецкого Шахтера пророчат большое будущее.

Известное авторитетное издание Bleacher Report вышло с материалом о семи лучших бразильских футболистах Европы, которые в ближайшее время могут оказаться в топ-клубе. Издание пишет, что об этих игроках на данный момент известно не так много, но все они в ближайшее время способны оказаться в лучших клубах мира.

В эту семерку вошли 22-летний центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс, 23-летний центрбек Лацио Луис Фелипе, 25-летний форвард Бенфики Карлос Винисиус, 27-летний центральный защитник Севильи Диего Карлос, 27-летний левый фулбек Порту Алекс Теллес и два футболиста из УПЛ — 21-летний правый защитник Додо и 20-летний вингер Тете, представляющие донецкий Шахтер.

Додо

Почему заслуживает внимания: Додо обладает невероятным для его лет футбольным интеллектом

Где может оказаться: Бавария

Что пишет о нем Bleacher Report: После того, как защитник Баварии Боржес Брено был арестован за поджог собственного дома, руководство клуба придерживается более консервативного подхода, когда дело доходит до подписания бразильских игроков. Тот трансферный провал вынудили клуб закрыть скаутский отдел по Бразилии, который возглавлял бывший форвард клуба Джованни Элбер. С того времени, когда речь идет о бразильцах, Бавария обращает внимание только на тех игроков, у которых за спиной имеется опыт в Европе и за ним не замечено скандалов.

Таким образом, защитник Шахтера Додо подходит под это требование, и Бавария обратила на него внимание после впечатляющих выступления игрока в первой части сезона. Более того, издание уверяет, что Додо был крайне близок к переходу в Баварию уже этой зимой. Источник сообщил, что Шахтер потребовал за Додо 30 миллионов евро, что руководство Баварии посчитало крайне завышенной суммой. Тем не менее, переговоры между клубами не прекращались. Отмечается, что именно Додо возглавляет шорт-лист "ротен", опережая восходящую звезду Аякса Сержиньо Деста.

Характеристика от Bleacher Report: Защитник маленького роста с отличной скоростью, получивший место в Шахтере после года в португальской Витории. Той аренды оказалось достаточно, чтобы стать основным в Шахтере и надеждой сборной Бразилии в контексте замены Даниэля Алвеса.

Тете

Почему заслуживает внимания: Мяч приклеивается к его левой ноге

Где может оказаться: Милан или Рома

Что пишет о нем Bleacher Report: Тете — отличный вариант для трансфера. Он дриблер, много работает с мячом. Несмотря на то, что он не играл за взрослую команду Гремио, Шахтер заплатил за него 15 миллионов евро. Тогда этот шаг вызвал удивление, но через год он уже выглядит как выгодная сделка.

Когда в ноябре "горняки" сыграли вничью со счетом 1:1 против Манчестер Сити, он представил себя футбольному миру, обыгрывая Бернардо Сильву и получив звание игрока матча. Его игра привлекла интерес от Ромы и Милана, но Шахтер требует 50 миллионов евро. У Тете есть потенциал стать вингером мирового уровня.

Характеристика от Bleacher Report: Выглядит так, будто играет на высоком уровне много лет

Тете провел за Шахтер 36 поединков во всех турнирах с момента перехода в феврале 2019 года, забив девять голов и сделав семь результативных передач. Додо за два периода в Шахтере, которые были разделены арендой в Витории, провел 27 поединков, в которых забил четыре гола и сделал девять ассистов.