Аталанта может подписать в Милане конкурента для Малиновского

Новости спорта:Летом он станет свободным агентом.

Руководство Аталанты следит за ситуацией вокруг полузащитника Милана Джакомо Бонавентуры, который летом станет свободным агентом.

В случае приобретения 30-летнего итальянца, он может стать конкурентом для украинца Руслана Малиновского в составе бергамасков.

Бонавентурой интересуется и ряд других итальянских клубов, но он может выбрать Аталанту, ведь является воспитанником клуба и играл за бергамасков с 2008 по 2014 годы.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 19 матчей в составе Милана, в которых он забил 3 гола.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Аталанта ушла на вынужденный перерыв на четвертом месте, Милан — на седьмом.