Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон

Футбольная федерация Мексики из-за пандемии коронавируса приняла решение досрочно завершить сезон 2019/20.
Во всех лигах Мексики турниры доиграны не будут.
Ранее федерация приняла решение, что в Мексике 6 лет не будет обмена командами между дивизионами. После 10 туров Клаусуры на первом месте шел "Крус Асуль", у которого в активе было 22 очка.
Ранее среди европейских стран в Нидерландах приняли решение о полной досрочной остановке чемпионата Эредивизии без определения чемпиона и вылетевших команд.