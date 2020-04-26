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Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон

Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон
22:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Чемпионат Мексики завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Футбольная федерация Мексики из-за пандемии коронавируса приняла решение досрочно завершить сезон 2019/20.

Во всех лигах Мексики турниры доиграны не будут.

Ранее федерация приняла решение, что в Мексике 6 лет не будет обмена командами между дивизионами. После 10 туров Клаусуры на первом месте шел "Крус Асуль", у которого в активе было 22 очка.

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Ранее среди европейских стран в Нидерландах приняли решение о полной досрочной остановке чемпионата Эредивизии без определения чемпиона и вылетевших команд.

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Мексика, Футбол, Covid-19.
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