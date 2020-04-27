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Барселона отказалась от трансфера Тонали

Барселона отказалась от трансфера Тонали
00:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Переход полузащитника Брешии в каталонский клуб практически исключен.

Сандро Тонали не перейдет в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не может себе позволить потратить 60 миллионов евро за хавбека, которые требует Брешия. Скауты клуба продолжат следить за развитием футболиста, но сделка маловероятна.

Также Барселона исключает вариант с обменом, ибо никто из "блаугранас" не согласится выступать за команду, которая, скорее всего, вылетит в Серию Б. 

Действующие соглашение хавбека с Брешией рассчитано до июня 2021 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами. 

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с агентом Тонали. 

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Барселона, Футбол, Трансфер, Новости футбола, Сандро Тонали.
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