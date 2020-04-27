Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Новости спорта:Завершить чемпионат планируют до 10 июля.

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня, сообщает Meta Ratings.

Оставшихся 9 туров планируют доиграть до 10 июля. Перед рестартом турнира клубы будут иметь минимум две недели на подготовку.

Это все будет возможно при самом благоприятном прогнозе развития эпидемиологической ситуации. Рассматриваются и другие варианты возобновления чемпионата Украины.

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" - 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", что идет третьим.