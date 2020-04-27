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Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Завершить чемпионат планируют до 10 июля.

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня, сообщает Meta Ratings.

Оставшихся 9 туров планируют доиграть до 10 июля. Перед рестартом турнира клубы будут иметь минимум две недели на подготовку.

Это все будет возможно при самом благоприятном прогнозе развития эпидемиологической ситуации. Рассматриваются и другие варианты возобновления чемпионата Украины.

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

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УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" - 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", что идет третьим.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта.
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