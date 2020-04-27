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Щесны: Венгер знал о том, что я тогда постоянно курил

Щесны: Венгер знал о том, что я тогда постоянно курил
17:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

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Бывший вратарь Арсенала Войцех Щесны, ныне защищающий цвета Ювентуса, признался о том, что выступая за северолондонский клуб баловался курением, о чем прекрасно знал Арсен Венгер.

"Венгер знал о том, что я тогда постоянно курил. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке. После эмоциональной встречи я выкурил одну сигарету в углу душевых. Кто-то заметил меня и сообщил об этом тренеру. Через пару дней он меня спросил об этом, и я признался в содеянном. История закончилась тем, что он оштрафовал меня", — цитирует поляка официальный сайт "канониров".

"Он сказал, что мне придется некоторое время посидеть на скамейке запасных. Однако у нас не было скандалов. Я ожидал вернуться в состав через пару недель, но команда набрала форму. Давид Оспина тогда хорошо играл, поэтому я решил доказать клубу, что я лучший вратарь, и отправился в аренду".

Щесны находился в структуре Арсенала с 14 лет. В период с 2009-го по 2010-й находился в аренде в Брентфорде, а с 2015-го по 2017-й в Роме. За все время поляк отыграл 181 матч за "канониров", пропустив 194 гола и в 72 матчах оставил ворота сухими. Летом 2017-го за 14 млн евро перебрался в Ювентус.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Войцех Щесны, Чемпионат Англии.
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