Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси

Новости спорта:Португальский специалист вспомнил карьеру феномена в Барселоне.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вспомнил, как работал ассистентом Бобби Робсона, а также заявил, что самый талантливый футболист – это бразилец Роналдо.

"Он феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали более успешную карьеру, они были на топ-уровне в течение последних 15 лет. Однако если мы говорим о таланте и способностях, то бразильца Роналдо никто не сможет превзойти.

Когда я работал в Барсе с Робсоном, то осознал, что он был лучшим футболистом, которого я когда-либо видел. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был потрясающий", - приводит слова Жозе Marca.

Ранее "зубастик" прокомментировал игру его "тезки" Криштиану Роналду.