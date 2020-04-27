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Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси

Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
18:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист вспомнил карьеру феномена в Барселоне.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вспомнил, как работал ассистентом Бобби Робсона, а также заявил, что самый талантливый футболист – это бразилец Роналдо.

"Он феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали более успешную карьеру, они были на топ-уровне в течение последних 15 лет. Однако если мы говорим о таланте и способностях, то бразильца Роналдо никто не сможет превзойти.

Когда я работал в Барсе с Робсоном, то осознал, что он был лучшим футболистом, которого я когда-либо видел. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был потрясающий", - приводит слова Жозе Marca.

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Криштиану Роналду, Сборная Бразилии, Лионель Месси, Роналдо.
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