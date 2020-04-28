Тренер Александрии отказался от курения

Новости спорта:Специалист решил поправить здоровье.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран признался, что решил нормализовать давление во время карантина и отказался от сигарет.

"Позитив от карантина? Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление.

Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры.

Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает".

Также специалист рассказал, за какое время команды смогут доиграть текущий сезон.

"Я не просчитывал, но слышал срок в полтора месяца. Думаю, это нормально проводить по два тура в неделю.

У нас есть хоть и небольшой, но еврокубковый опыт. Мы не боимся играть по два матча в неделю. Важно, чтобы та обойма футболистов, которая у нас есть, была в полном составе", - сказал Шаран.