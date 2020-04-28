Селезнев может вернуться в украинский футбол

Новости спорта:Костышин уже однажды пытался позвать форварда в ковалевский клуб.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал, что клуб уже пытался подписать украинского форварда Евгения Селезнева.

Кроме того, в ковалевской команде и сейчас готовы провести переговоры насчет перехода Бурсаспора.

Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба и директоров заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении - это самое основное. Думаете у нас нет или не было проблемных ребят?

Что касается Алиева и Милевского, то разве они проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда мы бы посмотрели на них. Впрочем, не надо заголовков, что Костышин изменил бы Алиева и Милевского", - рассказал он в интервью Бомбардиру.

В текущем сезоне Евгений 18 раз выходил на поле и отметился уже 11 голами.