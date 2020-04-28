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Рыбка рассказал о жизни в Баку

Рыбка рассказал о жизни в Баку
17:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский голкипер Сабаила Рыбка рассказал, когда возобновится чемпионат Азербайджана.

Украинский вратарь азербайджанского "Сабаила" Александр Рыбка рассказал о жизни в Баку в условиях карантина и возобновлении местного чемпионата по футболу.

"Режим карантина в Баку понемногу ослабевает. Со вчерашнего дня открылись некоторые магазины. Вроде бы после 4 мая откроются салоны красоты и парикмахерские.

По сообщениям в СМИ, число выздоровевших в Азербайджане уже выше, чем новых заболевших. В то же время пока что по-прежнему действуют ограничения на передвижения по улицам. Если нужно выехать в город по какому-то вопросу, необходимо отправить СМС на специальный номер.

Просто прогуляться даже возле дома, не говоря уже о пробежке в парке, тяжело, поскольку в городе расположены блок-посты, на которых могут проверить, вышел ты из дома после того, как получил разрешительную СМС, или нарушил карантин.

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Что касается возобновления чемпионата, то пока что есть информация, что Первая лига может возобновиться 21 мая, а матчи в Высшем дивизионе — 23 мая. Возможно, после 6 мая мы сможем тренироваться группами по несколько человек. Пока же поддерживаем форму и мышечную массу в домашних условиях, выполняя задания тренеров онлайн", — приводит слова Рыбки Metaratings.com.ua.

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Все по теме:

Баку, Александр Рыбка, Футбол, Карантин.
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