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Чемпионат Франции досрочно завершили

Чемпионат Франции досрочно завершили
18:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лига 1 и Лига 2 вернутся в следующем сезоне.

Сезон в чемпионате Франции не возобновится из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Ранее ряд французских СМИ сообщили о том, что правительство приняло решение о досрочном завершении чемпионата Франции сезона-2019/20. Теперь же премьер подтвердил это официально во время своего выступления.

"В солнечные дни можно будет заниматься отдельными видами спорта на свежем воздухе, соблюдая правила социального дистанцирования. Но занятие спортом в закрытых помещениях, а также контактные и командные виды спорта будут невозможными", - цитирует Филиппа Le'quipe.

Таким образом, футбол во Франции не вернется раньше сентября. Будет ли определен чемпион нынешнего сезона, а также команды понизившие и повысившие дивизион - пока неизвестно.

Напомним, что Лигу 1 приостановили из-за коронавируса 13 марта.

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Отметим, что на данный момент в стране зафиксировано 162 100 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Франция занимает четвертое место в мире.

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ФК ПСЖ, Лига 1, ФК Монако, Чемпионат Франции.
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