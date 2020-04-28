Чемпионат Франции досрочно завершили

Новости спорта:Лига 1 и Лига 2 вернутся в следующем сезоне.

Сезон в чемпионате Франции не возобновится из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Ранее ряд французских СМИ сообщили о том, что правительство приняло решение о досрочном завершении чемпионата Франции сезона-2019/20. Теперь же премьер подтвердил это официально во время своего выступления.

"В солнечные дни можно будет заниматься отдельными видами спорта на свежем воздухе, соблюдая правила социального дистанцирования. Но занятие спортом в закрытых помещениях, а также контактные и командные виды спорта будут невозможными", - цитирует Филиппа Le'quipe.

Таким образом, футбол во Франции не вернется раньше сентября. Будет ли определен чемпион нынешнего сезона, а также команды понизившие и повысившие дивизион - пока неизвестно.

Напомним, что Лигу 1 приостановили из-за коронавируса 13 марта.

Отметим, что на данный момент в стране зафиксировано 162 100 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Франция занимает четвертое место в мире.