Игрок Динамо: Тренируемся на базе и практически без тренеров

Новости спорта:Защитник Динамо рассказал, как поддерживает форму на карантине.

Игроки "Динамо", которые находятся в Киеве, приезжают на базу в Конча-Заспе небольшими группами и проводят пробежки.

"Нас разбили на большое количество групп, чтобы мы все вместе не пересекались. Тренируемся на базе и практически без тренеров – у нас есть своя программа, которую мы придерживаемся. На базе занимаемся беговой работой, а работу на всю остальную группу мышц делаем дома, потому что в спортзале нельзя тренироваться.

Придерживаемся ли социальной дистанции? Да. Здороваемся кулаками, можем пообщаться, но держимся в нескольких метрах друг от друга", - сказал Караваев в эфире телеканала Киев.