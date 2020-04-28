Вест Хэм не продает полузащитника за сумму меньше 70 млн фунтов

Новости спорта:Деклан призван стать лидером новой команды клуба.

Вест Хэм не намерен продавать полузащитника Деклана Райса за сумму меньше 70 миллионов фунтов.

В клубе готовятся к перестройке перед следующим сезоном и рассчитывают на Райса как на ключевого футболиста в команде.

При этом в Лондоне осознают, что в условиях пандемии COVID-19 немногие клубы смогут позволить себе платить 70 миллионов за 21-летнего англичанина.

Райс является воспитанником Молотобойцев и уже провел за первую команду клуба 100 матчей. В 30 играх нынешнего сезона он отдал 2 результативных передачи.

В марте сообщалось об интересе к Деклайну со стороны Челси.

Чемпионат Премьер-лиги был бессрочно приостановлен из-за пандемии. Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице.