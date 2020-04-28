Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Ушел из жизни великий французский футболист
Ушел из жизни великий французский футболист
Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 (Видео)
Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 (Видео)
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить

Вест Хэм не продает полузащитника за сумму меньше 70 млн фунтов

Вест Хэм не продает полузащитника за сумму меньше 70 млн фунтов
18:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Деклан призван стать лидером новой команды клуба.

Вест Хэм не намерен продавать полузащитника Деклана Райса за сумму меньше 70 миллионов фунтов.

В клубе готовятся к перестройке перед следующим сезоном и рассчитывают на Райса как на ключевого футболиста в команде.

При этом в Лондоне осознают, что в условиях пандемии COVID-19 немногие клубы смогут позволить себе платить 70 миллионов за 21-летнего англичанина.

Райс является воспитанником Молотобойцев и уже провел за первую команду клуба 100 матчей. В 30 играх нынешнего сезона он отдал 2 результативных передачи.

В марте сообщалось об интересе к Деклайну со стороны Челси.

Чемпионат Премьер-лиги был бессрочно приостановлен из-за пандемии. Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Деклан Райс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
02 Шаблий: Шевченко в Италии чуть ли не в аэропорт на руках несли
03 Ушел из жизни великий французский футболист
04 Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
05 Известный футболист отказался от четырехмесячной зарплаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь