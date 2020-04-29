FIFA 20: Коноплянка одержал победу в матче против Марина

Новости спорта:Коноплянка принес сборной Украины победу в поединке в FIFA 20.

Сборная Украины по итогам трех матчей победила команду Румынии в киберфутбольном противостоянии в дисциплине FIFA 20. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

В очередной дуэли на виртуальных полях популярного в мире футбольного симулятора в этот раз сошлись звездные игроки сборных Украины и Румынии - Евгений Коноплянка ("Шахтер") и Рэзван Марин ("Аякс").

Игроки встретились между собой в поединке до двух побед в формате UltimateTeam, поэтому в составах обеих команд оказались легенды мирового футбола.

Первая встреча прошла под фанерной украинском, о чем свидетельствует счет - 3:0. Во втором уже румын был более удачным - 6:3. Решающая игра в активе Коноплянки - 4:2.

Напомним, что ранее Коноплянка удачно дебютировал в виртуальном футболе. Недавно он помог Александру Зинченко в дуэте выиграть у сборной Польши, за которую выступали Матеуш Клих и Мацей Рыбус.