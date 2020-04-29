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Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса

Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Убытки испанского футбола могут достичь 1,9 млрд евро.

Приостановка сезона в испанской Ла Лиге и необходимость доигрывать сезон без зрителей до конца декабря могут серьезно повлиять на испанский футбол в финансовом плане.

При подобном развитии событий потери суммарно достигнут 1,6 млрд евро, а с учетом убытков спонсорских контрактов - 1,9 млрд, сообщает Cadena SER.

Испанские футбольные гранды "Барселона" и "Реал" в финансовом плане могут потерять 300-400 млн евро. Лишь от сферы продажи билетов убытки каждого клуба составят более 50 млн евро.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, для потенциального возобновления испанского чемпионата, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Ла Лига рассматривает дату 6 июня.

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Ла Лига, Карантин, Чемпионат Испании, Коронавирус.
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