Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса

Новости спорта:Убытки испанского футбола могут достичь 1,9 млрд евро.

Приостановка сезона в испанской Ла Лиге и необходимость доигрывать сезон без зрителей до конца декабря могут серьезно повлиять на испанский футбол в финансовом плане.

При подобном развитии событий потери суммарно достигнут 1,6 млрд евро, а с учетом убытков спонсорских контрактов - 1,9 млрд, сообщает Cadena SER.

Испанские футбольные гранды "Барселона" и "Реал" в финансовом плане могут потерять 300-400 млн евро. Лишь от сферы продажи билетов убытки каждого клуба составят более 50 млн евро.

Напомним, для потенциального возобновления испанского чемпионата, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Ла Лига рассматривает дату 6 июня.