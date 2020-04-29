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Сотни миллионов: футболисты ПСЖ не идут на сокращение зарплат

Сотни миллионов: футболисты ПСЖ не идут на сокращение зарплат
07:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболисты "ПСЖ" отказались пойти на сокращение зарплаты.

"Пари Сен-Жермен" не может договориться с игроками о сокращении заработной платы, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, клуб всё ещё не может прийти к компромиссу по этому вопросу с футболистами, интересы которых представляют Тьяго Сильва и Маркиньос. На данный момент переговоры зашли в тупик.

В "ПСЖ" подсчитали, что из-за кризиса могут потерять около € 240 млн.

Ранее стало известно, что чемпионат Франции по футболу из-за пандемии коронавируса досрочно завершён.

Назван лучший футболист XXI века

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.

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ФК ПСЖ, Лига 1, Чемпионат Испании, Тьяго Силва.
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