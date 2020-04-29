Главный медик ФИФА: Сезон не нужно возобновлять

Новости спорта:Мишель Д’Хоге, возглавляющий медицинский комитет ФИФА, предложил ввести наказания за плевки на поле.

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге считает, что нынешний сезон в футболе не нужно возобновлять. По словам функционера, лучшим вариантом, с точки зрения безопасности для здоровья, станет возвращение футбола с новым сезоном.

"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Футбол сейчас не самая важная вещь и я буду очень рад, если мы вернемся к нему в конце августа с началом нового сезона, а до этого момента ничего не предпринимать", - сказал Д’Хоге.

Кроме того глава комитета отметил, что футболистам после возвращения на поле следует быть внимательными и избегать плевков, поскольку это простой способом заразиться коронавирусом, который и остановил спорт почти во всем мире.

"Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле - это простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Может быть, хорошей идеей будет введение желтых карточек за подобное. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически", - цитирует Д'Хоге The Telegraph.

Ранее сообщалось, что во Франции чемпионат по футболу завершили досрочно из-за запрета властей на проведение соревнований до сентября.