Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом

Новости спорта:Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным.

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, игрок в четвёртый раз за последние шесть недель сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. В марте Дибала объявил, что он и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошел тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

Теперь футболисту придётся пройти более интенсивное лечение, поскольку в мае "Ювентус" планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.