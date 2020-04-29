Уголовное дело против Беккенбауэра закрыто

Новости спорта:Экс-чемпиона мира обвиняли в коррупции при голосовании за проведение ЧМ 2006 года.

Швейцарский суд закрыл уголовное дело против бывшего футболиста и функционера Франца Беккенбауэра без вынесения вердикта.

Разбирательство сперва отложили из-за пандемии коронавируса, а затем остановили из-за истечения срока давности предполагаемого преступления.

Уголовное дело открыли по подозрению в коррупции. Следователи считали, что Беккенбауэр подкупил голоса членов ФИФА во время проведения голосования за право организации Чемпионата мира 2006 года. Предполагалось, что бывшая футбольная легенда, будучи главой организационного комитета от Германии, заплатил 8,4 миллиона фунтов бывшему чиновнику ФИФА Мохамеду бин Хаммаму в 2005 году.

ФИФА выразила разочарование решением судебных органов Швейцарии. В стране максимальный срок выдвижения обвинений в мошенничестве составляет 15 лет.

Сам Беккенбауэр отрицал все обвинения в свой адрес, говоря, что ничего не нарушал, не давал и не брал взяток.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Лондона рассмотрит апелляцию бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера. Его обвиняют в получении взятки при голосовании за право проведения чемпионата мира 2018 года в России.

Также суд Нью-Йорка отказал другому бывшему вице-президенту ФИФА Анхелю Напуту в освобождении под залог. Расследование фактов коррупции в ФИФА привело к его аресту, а также к возбуждению нескольких дел против бывшего президента Зеппа Блаттера.