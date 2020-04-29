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В Шахтере настроены удержать Коваленко, который хочет в Европу

В Шахтере настроены удержать Коваленко, который хочет в Европу
11:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянская "Рома" сохраняет интерес к подписанию полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

Футболиста очень хочет видеть в своей команде Паулу Фонсека, однако клубный менеджмент не разделяет оптимизма тренера, так как понимает, что "Роме" придется сперва вести непростые переговоры с "Шахтером".

Первоначально в итальянских СМИ сообщалось, что "Рома" нацелена подписать Коваленко свободным агентом, однако позднее стало известно, что контракт Виктора истекает не нынешним, а следующим летом. По этой причине "Роме", как и любому другому клубу, нужно будет сперва получить согласие "горняков", а уже затем вести переговоры с футболистом о личном контракте.

Сообщается, что в "Шахтере" настроены удержать Коваленко. Донецкий клуб уже сделал предложение Виктору о пролонгации сотрудничества, но сам футболист настроен на переезд в один из европейских чемпионатов. В частности, отмечается, что варианты у Коваленко есть не только в Италии, но и в Англии.

По данным Transfermarkt, стоимость Виктора Коваленко ныне составляет 4,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, Чемпионат Италии, Виктор Коваленко.
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