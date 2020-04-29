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Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться

Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться
12:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец самостоятельно принял решение о переходе в АПЛ,

Бразильский полузащитник Ман Сити Фернандиньо рассказал о своем пребывании в Шахтере.

"Все вещи в моей жизни происходили в нужный момент. До перехода в Ман Сити было несколько предложений от других команд, но они не поступали мне напрямую. Они приходили в клуб, но Шахтер никогда не показывал желания со мной расстаться"

"В конце концов я сказал, что выполнил свою работу и пришло время делать следующий шаг. В Шахтере согласились принять предложение Сити. Я думаю, это было хорошее решение для всех".

"За восемь лет мы проделали большую работу. У меня появилось много друзей. Когда я вспоминаю это время, я счастлив, мы выиграли множество трофеев. Мы победили в Кубке УЕФА и играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я всегда буду благодарен клубу".

Экс-футболист Шахтера перебрался в Манчестер летом 2013 года. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек сыграл в 31 матче во всех турнирах и не отличался результативными действиями. Бразилец зимой продлил контракт с клубом на следующий сезон.

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Ман Сити занимает второе место в АПЛ. Шахтер лидирует в чемпионате Украины на момент приостановки турниров из-за пандемии.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Фернандиньо.
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