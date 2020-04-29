Как Алиева оштрафовали за расизм в Динамо

Новости спорта:По словам известного комментатора, инцидент с Юссуфом поспособствовал трансферу в Локомотив.

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал о выходке экс-нападающего киевского "Динамо" Александра Алиева в то время, когда главным тренером команды был Валерий Газзаев.

"Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел "выпускать" эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

Игравший в Динамо тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками "чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!" Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.

Сказать, что Газзаев был в шоке — не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто.

Кстати, оставшись тогда без "кента" – свой лучший сезон в карьере провел Артем Милевский", - написал Андронов в своем телеграм-канале.

Напомним, Газзаев возглавлял "Динамо" с июня 2009 года по октябрь 2010-го. Алиев в январе 2010 года был продан в московский "Локомотив".