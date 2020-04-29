Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса
Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса

Как Алиева оштрафовали за расизм в Динамо

Как Алиева оштрафовали за расизм в Динамо
13:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:По словам известного комментатора, инцидент с Юссуфом поспособствовал трансферу в Локомотив.

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал о выходке экс-нападающего киевского "Динамо" Александра Алиева в то время, когда главным тренером команды был Валерий Газзаев.

"Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел "выпускать" эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

Игравший в Динамо тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками "чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!" Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.

Сказать, что Газзаев был в шоке — не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто.

Кстати, оставшись тогда без "кента" – свой лучший сезон в карьере провел Артем Милевский", - написал Андронов в своем телеграм-канале.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, Газзаев возглавлял "Динамо" с июня 2009 года по октябрь 2010-го. Алиев в январе 2010 года был продан в московский "Локомотив".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, Александр Алиев, Футбол, Валерий Газаев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
03 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
04 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
05 Украинский тренер: Я тоже физрук, как Хацкевич, и что тут плохого?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь