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Стадион Динамо готов принимать матчи

Стадион Динамо готов принимать матчи
13:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Стадион "Динамо" имени Лобановского уже сейчас готов принимать матчи.

Агротехнические работы на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского ведутся каждый день и не прекращаются ни на минуту даже в условиях карантина.

Об этом в интервью пресс-службе ФК "Динамо" сообщил заместитель директора киевского стадиона ведущий агроном Анатолий Колоша.

"Поле находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на то что прошлые дни были достаточно холодными. Наконец, с 27 апреля уже начался теплый период, и газон стал нормально развиваться. Сейчас покрытие хорошее, оно уже готово и к тренировкам, и к матчам, особых нюансов нет.

...Ведутся плановые работы: стрижка травы, в некоторых местах - замена дерна, внесение минеральных удобрений, полив, обработка фунгицидами и гербицидами от сорняков и тому подобное. Словом, это привычные для этого периода агротехнические работы.

В начале весны на этом поле проходили сложные матчи, поэтому были некоторые повреждения, но сейчас от них не осталось и следа - все заросло и затянулось травой, так что все нормально", - сказал Колоша.

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Как сообщалось, в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине. УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23 сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" - 46 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо" - третье место.

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня. Завершить чемпионат планируют до 10 июля.

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Карантин, Стадион, Коронавирус, ФК Динамо (Киев).
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