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Гусев и Торрес дебютировали за сборные в матче Испания - Украина

Гусев и Торрес дебютировали за сборные в матче Испания - Украина
15:15 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок сборной Украины – о дебютном матче в составе национальной команды.

Экс-футболист сборной Украины Олег Гусев вспомнил первый для себя матч с грандом в составе национальной команды (10 сентября 2003 года против Испании – прим.).

"Я не помню, какое настроение царило в лагере сборной перед матчем с Испанией, но по себе могу сказать, что у меня, 20-летнего пацана, уныния не было и в помине.

Да, сборная провалила отборочный турнир, не попала даже в плей-офф, но мне выпал такой шанс, и я хотел за него цепляться. К тому же последний поединок мы проводили в Испании — как можно было не настроиться на такого соперника?

В принципе, команда и настроилась, показала достойный футбол, но проиграла со счетом 1:2. Помню, что тот матч в Эльче начался очень поздно — кажется, в 23.00 по киевскому времени.

Мне довелось выйти на замену — на этот раз в начале второго тайма. Потом самое интересное и началось (улыбается). Сначала Фернандо Торрес, который в том матче впервые сыграл за национальную сборную на официальном уровне, не забил пенальти. И тут же за дело взялся мастер Рауль, оформивший дубль.

Но мы тоже создавали моменты, и в конце матча Андрей Шевченко забил красивый гол — здорово обыграл защитника, пробил с угла штрафной, как говорят, из точки в точку, и мяч от штанги залетел в сетку", – сказал Гусев.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Олег Гусев.
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