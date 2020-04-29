Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса
Рекордные убытки испанского футбола от коронавируса

Миколенко все еще интересен Милану

Миколенко все еще интересен Милану
13:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:"Россонери" рассматривают украинца как потенциальную замену Тео Эрнандесу.

Левый фулбек Милана Тео Эрнандес может покинуть Сан-Сиро уже в ближайшее трансферное окно. На футболиста претендуют Барселона, Ювентус, мадридский Реал и Пари Сен-Жермен.

Так, селекционная служба миланцев ищет замену французу на левый фланг обороны.

У Милана есть вариант с возвращением из аренды из ПСВ Рикардо Родригеса, чей контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года. Однако, "красно-черные" не считают швейцарца потенциальным основным игроком на левом фланге обороны. Аналогичная ситуация с Диего Лаксальтом, который ныне является сменщиком Тео.

В трансферном шорт-листе Милана находится пять игроков: 22-летний игрок Уигана Антони Робинсон, 24-летний алжирец из СПАЛа Мохамед Фарес, 22-летний Матиас Винья из Палмейраса, 21-летний Марк Кукурелья из Хетафе и украинец Виталий Миколенко из киевского Динамо.

Назван лучший футболист XXI века

Ранее сообщалось об интересе со стороны Милана и к другому молодому динамовцу Денису Попову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
03 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
04 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
05 Украинский тренер: Я тоже физрук, как Хацкевич, и что тут плохого?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь