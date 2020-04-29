Миколенко все еще интересен Милану

Новости спорта:"Россонери" рассматривают украинца как потенциальную замену Тео Эрнандесу.

Левый фулбек Милана Тео Эрнандес может покинуть Сан-Сиро уже в ближайшее трансферное окно. На футболиста претендуют Барселона, Ювентус, мадридский Реал и Пари Сен-Жермен.

Так, селекционная служба миланцев ищет замену французу на левый фланг обороны.

У Милана есть вариант с возвращением из аренды из ПСВ Рикардо Родригеса, чей контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года. Однако, "красно-черные" не считают швейцарца потенциальным основным игроком на левом фланге обороны. Аналогичная ситуация с Диего Лаксальтом, который ныне является сменщиком Тео.

В трансферном шорт-листе Милана находится пять игроков: 22-летний игрок Уигана Антони Робинсон, 24-летний алжирец из СПАЛа Мохамед Фарес, 22-летний Матиас Винья из Палмейраса, 21-летний Марк Кукурелья из Хетафе и украинец Виталий Миколенко из киевского Динамо.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Милана и к другому молодому динамовцу Денису Попову.